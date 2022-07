Fatture false per 50 milioni di euro, coinvolta la ‘ndrangheta: indagini in Bergamasca (Di venerdì 8 luglio 2022) La squadra mobile di Brescia, con la prima divisione del servizio centrale anticrimine della Dca della polizia di Stato e il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brescia, coordinate dalla locale Procura distrettuale della Repubblica, hanno portato a termine un’attività investigativa che ha fatto emergere rilevanti ipotesi di reato per usura, estorsione e riciclaggio da parte di un sodalizio criminale legato a esponenti di note famiglie di matrice ‘ndranghetista operanti in Lombardia, in particolare sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Le fiamme gialle bresciane hanno ricostruito un giro di Fatture false del valore di oltre 50 milioni di euro, realizzato tramite una serie di società “cartiere” nazionali ed estere, attraverso cui, l’organizzazione in rassegna avrebbe creato un vero e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 luglio 2022) La squadra mobile di Brescia, con la prima divisione del servizio centrale anticrimine della Dca della polizia di Stato e il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brescia, coordinate dalla locale Procura distrettuale della Repubblica, hanno portato a termine un’attività investigativa che ha fatto emergere rilevanti ipotesi di reato per usura, estorsione e riciclaggio da parte di un sodalizio criminale legato a esponenti di note famiglie di matrice ‘ndranghetista operanti in Lombardia, in particolare sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Le fiamme gialle bresciane hanno ricostruito un giro didel valore di oltre 50di, realizzato tramite una serie di società “cartiere” nazionali ed estere, attraverso cui, l’organizzazione in rassegna avrebbe creato un vero e ...

