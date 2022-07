Fabrizio Moro pubblica il video di La mia voce, al via il tour estivo (Di venerdì 8 luglio 2022) Da oggi online il video di La mia voce di Fabrizio Moro, al via il tour estivo: tutte le date Esce oggi, venerdì 8 luglio, il singolo di Fabrizio Moro La mia voce, terzo estratto dall’album omonimo (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), pubblicato lo scorso 4 febbraio; Fabrizio Moro uno tra i cantautori più apprezzati della musica italiana, poeta contemporaneo dall’ anima combattente e dallo stile inconfondibile, trova in questo singolo tutta la sua forza d’espressione sulle riflessioni delle incoerenze nel mondo. In La mia voce Fabrizio Moro dosa parole e rabbia con voce cruda e potente per ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Da oggi online ildi La miadi, al via il: tutte le date Esce oggi, venerdì 8 luglio, il singolo diLa mia, terzo estratto dall’album omonimo (Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy),to lo scorso 4 febbraio;uno tra i cantautori più apprezzati della musica italiana, poeta contemporaneo dall’ anima combattente e dallo stile inconfondibile, trova in questo singolo tutta la sua forza d’espressione sulle riflessioni delle incoerenze nel mondo. In La miadosa parole e rabbia concruda e potente per ...

