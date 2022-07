Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus | il comunicato UFFICIALE

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 luglio 2022) . Il Fideo è bianconero Angel Diè diventato ufficialmente unJuve. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero con unpubblicato sul proprio sito. ILLui è unche non ha quasi bisogno di essere descritto. Un fuoriclasse dell’attacco, capace di segnare gol eccezionali, ma anche di far muovere un intero reparto, mandando spesso in porta i compagni. Lui è ilche negli ultimi anni ha preso parte a più gol di chiunque altro in Champions League, 54 (22 gol e 32 assist). Un campione dal palmarès pazzesco, conquistato con le maglie di Benfica prima, Real Madrid poi, PSG nelle ultime stagioni. Un simboloNazionale argentina, con cui ha ...