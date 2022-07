Covid, incidenza sopra i mille casi: nove regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 8 luglio 2022) L’incidenza dei casi ogni centomila abitanti supera la soglia dei mille in undici regioni e raggiunge quota 1.071. E l’indice di contagio Rt arriva a 1,40. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Che segnala anche l’incremento dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive negli ospedali. E la presenza di ben nove regioni a rischio alto di progressione dell’epidemia. Secondo il monitoraggio nel periodo 15-28 giugno l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46). In aumento rispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L’indice ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’deiogni centomila abitanti supera la soglia deiin undicie raggiunge quota 1.071. E l’indice di contagio Rt arriva a 1,40. Questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Che segnala anche l’incremento dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive negli ospedali. E la presenza di bendi progressione dell’epidemia. Secondo ilnel periodo 15-28 giugno l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46). In aumento rispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L’indice ...

