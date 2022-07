Concorso 1052 Vigilanti Mibac, pubblicata la graduatoria aggiornata (Di venerdì 8 luglio 2022) *aggiornamento del 08/07/2022: sul sito ufficiale del Formez è stata pubblicata la graduatoria aggiornata approvata dalla commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam in data 7 luglio 2022, del Concorso per 1052 Vigilanti Mibac. graduatoria aggiornata *****aggiornamento dell’11/05/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del Concorso per 1.052 unità di personale non dirigenziale per il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del MIC. graduatoria finale ****aggiornamento del 28/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso che stabilisce ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 luglio 2022) *aggiornamento del 08/07/2022: sul sito ufficiale del Formez è statalaapprovata dalla commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam in data 7 luglio 2022, delper*****aggiornamento dell’11/05/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso relativo alla pubblicazione dellafinale delper 1.052 unità di personale non dirigenziale per il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del MIC.finale ****aggiornamento del 28/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso che stabilisce ...

Pubblicità

ItaloCalcagni : Ministro Franceschini quando esce la graduatoria del concorso 1052 afav? @dariofrance @MiC_Italia - shootingrome : 1052 #afav vincitori di un concorso aspettano notizie dal @MiC_Italia su graduatoria e scelta sedi da DUE MESI. Ma… - ItaloCalcagni : Chiedendo gentilmente a @FpCgilNazionale @cislfp @uilpanazionale @MiC_Italia: MA QUANDO DITE 'GRADUATORIA? AD ORE'… - ItaloCalcagni : Ora però @FpCgilNazionale @cislfp @uilpa spingete per lo scorrimento totale della graduatoria del concorso 1052 afa… - ItaloCalcagni : @marioturco_m5s @MiC_Italia Senatore, in giro per l'Italia ci sono molteplici casi di estrema emergenza in tal sens… -