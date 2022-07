Cessione Sampdoria, gli arabi tentano il sorpasso: le ultime (Di venerdì 8 luglio 2022) Spuntano alcune indiscrezioni per la Cessione della Sampdoria: non solo gli americani, ma ora gli arabi tentano il sorpasso Spuntano alcune indiscrezioni per la Cessione della Sampdoria: non solo gli americani, ma ora gli arabi tentano il sorpasso. E’ questa la voce lanciata da La Repubblica, secondo cui il fondo arabo potrebbe anche offrire qualcosa in più del reale valore concordato per accelerare la soluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Spuntano alcune indiscrezioni per ladella: non solo gli americani, ma ora gliilSpuntano alcune indiscrezioni per ladella: non solo gli americani, ma ora gliil. E’ questa la voce lanciata da La Repubblica, secondo cui il fondo arabo potrebbe anche offrire qualcosa in più del reale valore concordato per accelerare la soluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

