Casale | prime parole da laziale | 'Realizzo un sogno Qui grazie a Sarri'

Sono le parole di Nicolò Casale, a Sky Sport, da giocatore della Lazio. Il calciatore è a Roma e domani in mattinata effettuerà le visite mediche, mentre nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto. Nicolò Casale è sbarcato a Roma: queste le dichiarazioni del nuovo centrale della Lazio. Nicolò Casale è arrivato a Roma e in esclusiva a Sky ha rilasciato le dichiarazioni da nuovo giocatore della Lazio. Nicolò Casale è un nuovo difensore della Lazio. Felice per questa nuova avventura, ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Realizzo un sogno e non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri è stata una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l'ora di iniziare, aspettiamo."