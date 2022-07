Carlo Verdone | l’evento che ha straziato la sua vita | È cambiato tutto | un dramma terribile

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nelladic’è stato un evento straziante. Ha condizionato in maniera netta la sua, ed ancora oggi il ricordo è molto vivo. Se c’è un attore che si può dire abbia scritto pagine importanti nella storia del cinema italiano, di sicuroha assunto un ruolo davvero molto importante per tutta l’economia italiana. Stiamo parlando di una figura fondamentale all’interno dil’ecosistema cinematografico italiano. Ad oggi stiamo parlando di una figura davvero centrale per tantissime persone che amano la sala, amano andare al Cinema e che ovviamente in questi anni hanno ammirato anche lo sviluppo di quanto fatto anche dallo stessodurante la sua carriera....