Cambianti climatici | il Vaticano aderisce alla Convenzione e all’Accordo di Parigi

(Di venerdì 8 luglio 2022) Città del– “Il 6 luglio 2022 S.E. Mons. Gabriele Giordano Caccia, Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite, ha provveduto a depositare presso il Segretariato Generale dell’Onu lo strumento con il quale la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Città del, accede-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti. Quanto prima, in base ai requisiti legali previsti ddi, la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Città del, intende depositare anche lo strumento di accessione a quest’ultimo”. E’ quanto si apprende dal bollettino odierno della Santa Sede. Da Oltretevere spiegano che “con l’attuale strumento di accessione, come con quello che seguirà, a ciascuno dei ...