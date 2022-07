Calcio femminile | Europei 2022 | Spagna-Finlandia 4-1 | la Roja travolge le finniche

(Di venerdì 8 luglio 2022) Successo netto dellacontro lanella partita valida per il Gruppo B deglidi. Allo Stadium MK di Milton Keynes (Inghilterra), laha impartito una dura lezione alle, prevalendo per 4-1. Nonostante le assenze molto pesanti del Pallone d’Oro, Alexia Putellas (infortunatasi gravemente al ginocchio nel corso di un allenamento in preparazione) e della top scorer Jennifer Hermoso, le iberiche hanno fatto la differenza soprattutto dal punto di vista tecnico. Nella prima frazione di gioco, però, erano state lea sbloccare il punteggio per prime grazie a una realizzazione al 1? di Linda Sallstrom, innescata da Anna Westerlund. Le spagnole non si sono lasciate scomporre più di ...

