Brad Pitt: “Sono malato, ma nessuno mi crede” (Di venerdì 8 luglio 2022) Brad Pitt sta facendo parlare molto di sé nelle ultime ore, e questa volta non per le vicende che lo vedono coinvolto con Angelina Jolie; l’attore, in un’intervista a GQ, ha rivelato di soffrire di un disturbo neurologico molto grave che gli impedisce di riconoscere perfino i volti di amici e parenti. Nella sua dichiarazione, però, Brad Pitt ha aggiunto un dettaglio sulle persone che lo circondano: secondo quanto rivelato dall’attore, infatti, dal momento in cui la malattia non gli è ancora stata diagnosticata, nessuno gli crede. Brad Pitt, i dettagli sulla sua Prosopagnosia Attraverso un’intervista rilasciata a GQ, l’attore premio Oscar ha deciso di rivelare a tutti alcuni dettagli sulla sua condizione di salute, resa già nota in passato. A colpire ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 luglio 2022)sta facendo parlare molto di sé nelle ultime ore, e questa volta non per le vicende che lo vedono coinvolto con Angelina Jolie; l’attore, in un’intervista a GQ, ha rivelato di soffrire di un disturbo neurologico molto grave che gli impedisce di riconoscere perfino i volti di amici e parenti. Nella sua dichiarazione, però,ha aggiunto un dettaglio sulle persone che lo circondano: secondo quanto rivelato dall’attore, infatti, dal momento in cui la malattia non gli è ancora stata diagnosticata,gli, i dettagli sulla sua Prosopagnosia Attraverso un’intervista rilasciata a GQ, l’attore premio Oscar ha deciso di rivelare a tutti alcuni dettagli sulla sua condizione di salute, resa già nota in passato. A colpire ...

