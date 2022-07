Belèn Rodriguez ed Elisabetta Canalis | la stoccata alle showgirl da parte di un noto personaggio 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 luglio 2022)edvengono “bacchettate” da unpersonaggio televisivo. Ecco chi e per quale motivo Chi può aver scordato quel memorabile Sanremo in cuiduettava a colpi di spacchi vertiginosi e acconciature glamour con? Praticamente nessuno. Il celebre duo, nonostante la poca esperienza di quegli anni, è riuscito a far parlare di sè, non per il guizzo da palcoscenico, bensì per la forte presenza scenica che ha tenuto i telespettatori inchiodati alla Tv per l’intera durata della kermesse. A massimizzare il successo di Sanremo 2012, la presenza di Gianni Morandi e di Paolo Kessilogu – conosciuto dal grande pubblico per la coppia con l’amico e collega Luca Bizzarri – che in ...