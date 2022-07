Belen Rodriguez, cosa sta succedendo con De Martino e Antonino Spinalbese? Gli ultimi rumors (Di venerdì 8 luglio 2022) L’assenza di Belen Rodriguez dai social sta facendo nascere non pochi rumors. Stando a quanto emerso dalla ultime voci di corridoio, il silenzio della showgirl argentina sarebbe dovuto all’attuale situazione che sta vivendo con Stefano De Martino, con cui è tornata insieme, e con Antonino Spinalbese, il suo ex. COSTA STA succedendo? – Come è ben L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) L’assenza didai social sta facendo nascere non pochi. Stando a quanto emerso dalla ultime voci di corridoio, il silenzio della showgirl argentina sarebbe dovuto all’attuale situazione che sta vivendo con Stefano De, con cui è tornata insieme, e con, il suo ex. COSTA STA? – Come è ben L'articolo

Pubblicità

infoitcultura : Belèn Rodriguez ed Elisabetta Canalis, la stoccata alle showgirl da parte di un noto personaggio - 361magazine - ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez in silenzio sui social: presunti problemi con De Martino e l'ex Spinalbese - redazionerumors : Intervistato dal Corriere della Sera il comico e conduttore ha ripercorso le tappe della sua carriera, non risparmi… - MarcomelC : Ciacià Rodriguez confermata per il gfvip ma non è parente di Belen #ascoltitv #gfvip @AleStonata @DiTeleblog - redazionerumors : Intervistato dal Corriere della Sera il comico e conduttore ha ripercorso le tappe della sua carriera, non risparmi… -