"Basta follie green. Così si riparte dalle imprese" (Di venerdì 8 luglio 2022) Un anno fa la pandemia da Covid-19, quest'anno l'Ucraina. Condizioni diverse e lo stesso identico dilemma: come far ripartire l'Italia? È intorno a questa domanda che si svilupperà "La ripartenza 2022", la seconda edizione dell'evento ideato da Nicola Porro e che andrà in scena il 16 e 17 luglio a Bari. "Occupazione, lavoro e ricchezza – dice Porro – nascono solo dall'attività delle imprese: sono loro a dover essere al centro di tutto e da loro occorre ripartire. Questa idea l'avevo con il Covid e la conservo oggi di fronte alle sfide della guerra" È per questo che al teatro Petruzzelli sfileranno grandi imprenditori e manager? "L'Italia ha bisogno di infrastrutture pubbliche al passo con i tempi e di un'economia dinamica. Mettere allo stesso tavolo Eni, Enel e Rete Ferrovie Italiane con Moncler, JCDecauxe e Philip Morris serve proprio a capire come ...

