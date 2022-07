Basket | Fiba Europe Cup | Brindisi vola direttamente alla fase a gironi

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati confermati i club che parteciperannoprossima edizione dellaCup, dove qui i club che si sfideranno nei Qualification Round con la speranza di avanzareRegular Season. Per quanto riguarda l’Italia, in qualità di squadra meglio classificata di ciascuna delle prime dieci federazioni nazionali, Happy Casasi è aggiudicata un posto diretto nella. Ecco di seguito gli altri 9 club che hanno un posto assicurato in Regular Season (in ordine alfabetico per paese): KangoeroesMechelen (BEL), BC Balkan (BUL), HAKRO Merlins Crailsheim (GER), Hapoel Galil Elion (ISR), Donar Groningen (NED), Anwil Wloclawek (POL), FC Porto (POR), CSM Oradea (ROU), Gaziantepbol (TUR). ...