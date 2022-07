Asl Roma 4: il 13 luglio l’inaugurazione dei nuovi consultori di Ladispoli e Cerveteri (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma – Saranno inaugurati mercoledì 13 luglio i due consultori del distretto 2 della Asl Roma 4, oggetto entrambi di interventi di restyling per migliorare l’accoglienza dei cittadini, che vi potranno trovare una vasta gamma di servizi socio-sanitari dedicati alle diverse fasce di età e non solo. “L’obiettivo – sottolinea il Direttore Generale, Cristina Matranga – è quello di assicurare una presa in carico totale, rispetto al bisogno di cura richiesto, in un unico luogo creando così per la donna e la sua famiglia un ambiente intimo nel quale sentirsi accolta, ascoltata e seguita. Cerveteri e Ladispoli – ha aggiunto – sono territori complessi caratterizzati dalla presenza di comunità diverse, per etnia e cultura, e dove la domanda di salute si lega spesso a quella sociale. Proprio per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022)– Saranno inaugurati mercoledì 13i duedel distretto 2 della Asl4, oggetto entrambi di interventi di restyling per migliorare l’accoglienza dei cittadini, che vi potranno trovare una vasta gamma di servizi socio-sanitari dedicati alle diverse fasce di età e non solo. “L’obiettivo – sottolinea il Direttore Generale, Cristina Matranga – è quello di assicurare una presa in carico totale, rispetto al bisogno di cura richiesto, in un unico luogo creando così per la donna e la sua famiglia un ambiente intimo nel quale sentirsi accolta, ascoltata e seguita.– ha aggiunto – sono territori complessi caratterizzati dalla presenza di comunità diverse, per etnia e cultura, e dove la domanda di salute si lega spesso a quella sociale. Proprio per ...

