(Di venerdì 8 luglio 2022)in lutto per la morte didel barale decano dei commercianti. A dare la notizia è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.«Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i tanti vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidenteCircoscrizione-. Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare,del bar, posto attualmente in via Luca ...

Il Denaro

Addio a Giuseppe Bellavia, titolare della storica pasticceria del Vomero - Ildenaro.it Vomero in lutto per la morte di Giuseppe Bellavia, titolare del bar pasticceria Bellavia al Vomero e decano dei commercianti. A dare la notizia è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valor ...TORINO. E' mancata stamattina Francesca Gentile Camerana. Nata a Londra l'8 febbraio 1939, si è spenta a Torino, la sua città dagli anni Sessanta, da quando sposò Oddone Camerana. Donna di cultura e d ...