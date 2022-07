Wimbledon, Kyrgios augura su Instagram una buona guarigione a Nadal (Di giovedì 7 luglio 2022) Il tennista australiano Nick Kyrgios, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha augurato un buon recupero dall’infortunio a Rafael Nadal. Lo spagnolo infatti è stato costretto a ritirarsi dallo slam londinese a causa di uno strappo addominale, che non gli ha dunque permesso di giocare la semifinale con Kyrgios. Queste le parole scritte dall’australiano: “Giocatori diversi, personalità differenti. Rafael Nadal spero il tuo recupero possa andare bene e tutti speriamo di rivederti in buona saluta presto. Alla prossima”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Il tennista australiano Nick, tramite un post sul proprio profilo, hato un buon recupero dall’infortunio a Rafael. Lo spagnolo infatti è stato costretto a ritirarsi dallo slam londinese a causa di uno strappo addominale, che non gli ha dunque permesso di giocare la semifinale con. Queste le parole scritte dall’australiano: “Giocatori diversi, personalità differenti. Rafaelspero il tuo recupero possa andare bene e tutti speriamo di rivederti insaluta presto. Alla prossima”. SportFace.

