Wimbledon 2022 | Ons Jabeur fa la storia di Tunisia ed è la prima finalista Battuta Tatjana Maria

Il senso più bello di questa partita, al di là del risultato finale, è ciò che accade dopo: Ons Jabeur che porta Tatiana Maria al proprio fianco, a ricevere gli applausi del Centre Court. Perché, in fondo, nella storia ci sono tutte e due. L'una, la tunisina, è la prima del suo Paese in finale a Wimbledon, nonché prima araba e nordafricana. L'altra, la tedesca, a 34 anni e con due figli, ha realmente vissuto il momento del suo trionfo personale, quello di un obiettivo mai neanche avvicinato. I problemi, per la tedesca, arrivano già all'inizio, con un primo game lungo da salvare e due palle break da annullare. Jabeur il vantaggio se lo costruisce nel terzo, trovando il break e mostrando la sua solita, alta qualità di gioco sia da fondo che più vicino alla rete.

