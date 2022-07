Vaccini covid, Ema: “Al lavoro per ok a settembre per quelli aggiornati” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo attualmente lavorando per avere l’approvazione di Vaccini anti-covid adattati a settembre”. E’ questa l’intenzione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, secondo quanto comunicato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici covid-19 dell’Ema, oggi durante il briefing periodico con la stampa. Cavaleri ha ricordato che in questo momento si stanno valutando i dati iniziali che i produttori di Vaccini a mRna hanno inviato per la revisione. Ma allo stesso tempo l’Ema è “in stretto contatto con i produttori di Vaccini basati anche su piattaforme diverse dall’mRna”, ha spiegato l’esperto riferendosi “in particolare” ai “Vaccini proteici adiuvati”. Per i futuri Vaccini anti-covid ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo attualmente lavorando per avere l’approvazione dianti-adattati a”. E’ questa l’intenzione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, secondo quanto comunicato da Marco Cavaleri, responsabilee Prodotti terapeutici-19 dell’Ema, oggi durante il briefing periodico con la stampa. Cavaleri ha ricordato che in questo momento si stanno valutando i dati iniziali che i produttori dia mRna hanno inviato per la revisione. Ma allo stesso tempo l’Ema è “in stretto contatto con i produttori dibasati anche su piattaforme diverse dall’mRna”, ha spiegato l’esperto riferendosi “in particolare” ai “proteici adiuvati”. Per i futurianti-...

