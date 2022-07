Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Ecdc-Oms: in Europa 5.949 casi, 233 in Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) Sfiorano i 6mila (5.949) i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 5 luglio in 33 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 5.266 sono stati segnalati da 28 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 5.265 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’Italia vengono indicati 233 casi. Dei casi registrati su Tessy per i quali era disponibile il sequenziamento, 99 sono stati confermati come appartenenti al ‘clade’ Africa occidentale. La maggior parte dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Sfiorano i 6mila (5.949) ididelleidentificati al 5 luglio in 33 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 5.266 sono stati segnalati da 28 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 5.265 confermati in laboratorio. Lo comunicanoe Omsnell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’vengono indicati 233. Deiregistrati su Tessy per i quali era disponibile il sequenziamento, 99 sono stati confermati come appartenenti al ‘clade’ Africa occidentale. La maggior parte dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Lunaredhell : In occasione delle #settimanedellascienza2022, con Ecomuseo AMI, potete partecipare ancora a due escursioni che vi… - Cinzia242 : RT @romatoday: Perché i casi sono esplosi in Italia e cosa succederà in autunno -