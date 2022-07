Ucraina, a cosa siamo condannati se non cessa la guerra: scenari catastrofici (Di giovedì 7 luglio 2022) La parità, ormai vicina, euro/dollaro è una sconfitta per l'Europa ma anche per gli Usa, rappresentando l'espressione di una politica monetaria confusa delle banche centrali di entrambi. L'attuale confusione che aleggia nei mercati finanziari è collegata a doppio filo alle banche centrali, incapaci di una linea comune, seppur differenziata, in ragione delle diverse situazioni economiche. Le trimestrali del maggiori istituti di credito statunitensi faranno comprendere se e come la recessione sta mettendo le radici, anche a causa di politiche governative e finanziarie tentennanti i cui risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti. Le previsioni peggiori trovano spazio sui prezzi del gas e petrolio, con il secondo che viene annunciato a prezzi stratosferici, nel caso in cui i due giganti della terra, Usa e Cina, non definiranno un nuovo ordine mondiale, trovando entrambi una posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La parità, ormai vicina, euro/dollaro è una sconfitta per l'Europa ma anche per gli Usa, rappresentando l'espressione di una politica monetaria confusa delle banche centrali di entrambi. L'attuale confusione che aleggia nei mercati finanziari è collegata a doppio filo alle banche centrali, incapaci di una linea comune, seppur differenziata, in ragione delle diverse situazioni economiche. Le trimestrali del maggiori istituti di credito statunitensi faranno comprendere se e come la recessione sta mettendo le radici, anche a causa di politiche governative e finanziarie tentennanti i cui risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti. Le previsioni peggiori trovano spazio sui prezzi del gas e petrolio, con il secondo che viene annunciato a prezzi stratosferici, nel caso in cui i due giganti della terra, Usa e Cina, non definiranno un nuovo ordine mondiale, trovando entrambi una posizione ...

