TS – Juve, Cherubini incontra l'agente di Zaniolo e tenta Morata (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 23:13:00 Arrivano conferme da TS: MILANO – Mentre Allegri si prepara per accogliere Pogba e Di Maria, il ds della Juve Federico Cherubini lavora per perfezionare altri colpi e proprio questa sera potrebbe rivelarsi molto importante sotto questo punto di vista. Il dirigente bianconeri, infatti, ha avuto una serie di incontri di calciomercato a Milano: prima con Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, poi con il procuratore di due obiettivi per l'attacco, ossia Nicolò Zaniolo e di Alvaro Morata. Guarda la gallery Juve, Zaniolo già bianconero sui social FOTO Juve, summit di mercato Per quanto riguarda il giocatore della Roma, la Juve sta lavorando a un'operazione che coinvolgerebbe anche il cartellino di Arthur (con conguaglio in favore ...

