Tour de France 2022, Van Aert fa fuoco e fiamme ma vince Pogacar in volata: lo sloveno conquista la maglia gialla (Di giovedì 7 luglio 2022) Cala il sipario su una tappa appassionante al Tour de France 2022. Il sesto atto della Grande Boucle premia la fucilata allo sprint del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, vincitore sul traguardo di Longwy davanti a Michael Matthews e David Gaudu. Ritmo forsennato sin dalle battute d'esordio con molteplici tentativi di fuga. La maglia gialla Van Aert appare subito in ottima forma nonostante la caduta rimediata ieri: prima ricuce su due attacchi, poi se ne va in compagnia di Quinn Simmons e Jakob Fuglsang con 150 km ancora da percorrere. Il vantaggio del terzetto cresce rapidamente arrivando a sfiorare i quattro minuti, da dietro le squadre dei migliori organizzano l'inseguimento mentre il danese Fuglsang alza bandiera bianca. Poco dopo anche il giovane ...

