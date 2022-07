Terapia enzimatica sostitutiva per la fenilchetonuria (PKU): in Italia ora si può (Di giovedì 7 luglio 2022) Il professore Andrea Pession, presidente della Società Italiana di Malattie Metaboliche e Screening Neonatale (SIMMESN) l’ha definita “una vera rivoluzione“; sul sito della Società Italiana di Pediatria si parla di un “sogno diventato realtà“. Si tratta della Terapia farmacologica per la fenilchetonuria (PKU), approvata per i pazienti con età superiore ai 16 anni e ora finalmente disponibile in Italia. NewsScienza Esiste un legame tra placenta e malattie metaboliche del bimbo: le possibili cure Lo studio condotto dai ricercatori dell'Anschutz Medical Campus dell'Università del Colorado ha scoperto un'associazione diretta tra la funzione p... La fenilchetonuria, una patologia metabolica che colpisce circa 1 ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Il professore Andrea Pession, presidente della Societàna di Malattie Metaboliche e Screening Neonatale (SIMMESN) l’ha definita “una vera rivoluzione“; sul sito della Societàna di Pediatria si parla di un “sogno diventato realtà“. Si tratta dellafarmacologica per la(PKU), approvata per i pazienti con età superiore ai 16 anni e ora finalmente disponibile in. NewsScienza Esiste un legame tra placenta e malattie metaboliche del bimbo: le possibili cure Lo studio condotto dai ricercatori dell'Anschutz Medical Campus dell'Università del Colorado ha scoperto un'associazione diretta tra la funzione p... La, una patologia metabolica che colpisce circa 1 ...

