Striscione dei tifosi della Lazio per Romagnoli: "Torna a casa, ti aspettiamo". Lotito: "Solo a certe condizioni" (Di giovedì 7 luglio 2022) I laziali chiamano Alessio Romagnoli. Durante l'allenamento di questa mattina ad Auronzo, sugli spalti è comparso uno Striscione rivolto al difensore svincolato dal Milan: "La Lazio è da sempre il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 7 luglio 2022) I laziali chiamano Alessio. Durante l'allenamento di questa mattina ad Auronzo, sugli spalti è comparso unorivolto al difensore svincolato dal Milan: "Laè da sempre il...

Pubblicità

ilArya_ssl : RT @ZenoEdoardo: “La Lazio è da sempre il tuo primo amore. Torna a casa con l’aquila sul cuore… la Nord ti aspetta” Striscione dei tifosi… - CalcioOggi : Lazio, striscione dei tifosi per Romagnoli: “Torna a casa” - Corriere dello Sport - Pall_Gonfiato : Striscione dei tifosi della #Lazio per #Romagnoli: 'Torna a casa, ti aspettiamo'. #Lotito: 'Solo a certe condizioni' - m_biancoceleste : Striscione dei tifosi per #Romagnoli -La Lazio è da sempre il tuo primo amore. Torna a casa con l’aquila sul cuore… - firthoffifth3 : RT @ZenoEdoardo: “La Lazio è da sempre il tuo primo amore. Torna a casa con l’aquila sul cuore… la Nord ti aspetta” Striscione dei tifosi… -