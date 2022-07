Stranger Things 4 infrange un nuovo record e per adesso è seconda solo ad un’altra serie Netflix (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo tre lunghi anni d’attesa, Netflix ha finalmente lanciato la quarta stagione di Stranger Things, la serie televisiva statunitense che sta tenendo incollati davanti alla tv milioni di spettatori in tutto il mondo. La prima parte di quella che è stata definita “la più terrificante e oscura di tutte” è andata in onda a partire dal 27 Maggio. La seconda parte, invece è disponibile dal 1 Luglio. Dopo l’uscita degli ultimi due episodi, la serie ha battuto un nuovo record! Stranger Things ha infatti superato il miliardo di ore di visualizzazioni in tutto il mondo! Come hanno riportato i colleghi di Ciakgeneration.it, La stagione 4 ha raggiunto 1,15 miliardi di ore di visualizzazioni nei suoi primi 28 giorni di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo tre lunghi anni d’attesa,ha finalmente lanciato la quarta stagione di, latelevisiva statunitense che sta tenendo incollati davanti alla tv milioni di spettatori in tutto il mondo. La prima parte di quella che è stata definita “la più terrificante e oscura di tutte” è andata in onda a partire dal 27 Maggio. Laparte, invece è disponibile dal 1 Luglio. Dopo l’uscita degli ultimi due episodi, laha battuto unha infatti superato il miliardo di ore di visualizzazioni in tutto il mondo! Come hanno riportato i colleghi di Ciakgeneration.it, La stagione 4 ha raggiunto 1,15 miliardi di ore di visualizzazioni nei suoi primi 28 giorni di ...

