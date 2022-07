Sorpresa | il Milan ci riprova per il post - Kessie | i tifosi sperano

Pubblicità

forza_lotta : @JyjoGentile Sono due anni che il Milan comunica eccome e che la stragrande maggioranza delle operazioni di mercato… - _logica_mente_ : RT @HaugeFan: tra poco vedrete longo uscirsene con '??confermata l'indiscrezione sull'incontro tra agente de ketelaere e Milan, nessuna sorp… - DavidBasco86 : RT @HaugeFan: tra poco vedrete longo uscirsene con '??confermata l'indiscrezione sull'incontro tra agente de ketelaere e Milan, nessuna sorp… - DonKalulu20 : RT @HaugeFan: tra poco vedrete longo uscirsene con '??confermata l'indiscrezione sull'incontro tra agente de ketelaere e Milan, nessuna sorp… - mattiakingpinto : RT @HaugeFan: tra poco vedrete longo uscirsene con '??confermata l'indiscrezione sull'incontro tra agente de ketelaere e Milan, nessuna sorp… -

Il Milanista

Il PSG rallenta e ilsi inserisce . Secondo Schira, infatti, il Paris Saint Germain che pareva ormai aver concluso l'acquisto del portoghese del Lille non ha ancora piazzato il colpo decisivo. "...... aaccelerata per Muriqi che però dovrebbe finire al Bruges che ha messo sul piatto 10,5 milioni di euro più bonus, la cifra giusta per chiudere l'operazione. Nel frattempo il diesse Tare ... Milan, che sorpresa: spuntano i complimenti del tutto inaspettati! Il calciomercato del Milan è focalizzato in questo momento soprattutto sulle trattative volte a mettere a disposizione di Stefano Pioli un giocatore di grande qualità sulla trequarti: Charles De ...Milan, il mercato inizia a prendere forma e la situazione diventa frenetica. Arrivano diverse novità sulla fascia destra, un riscatto, un nuovo arrivo ...