Silvestro II | il pontefice scienziato che amava guardare le stelle

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nel 999 l’imperatore Ottone III di Sassonia, nell’ambito del suo progetto di renovatio imperii, decise di far nominareGerberto d’Aurillac, da allora papaII: sarebbe stato per Ottone L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Positanonews

Concepita per l'antica basilica di San Pietro(cioè la chiesa voluta da PapaI e dall'... A questo punto viene da chiedersi come mai Papa Clemente VII (ilregnante all'epoca del ...Ordinato sacerdote il 24 agosto 1978, è stato nominato viceparroco della parrocchia San- ... tra l'altro, è succeduto a un altro pugliese, Nunzio Galantino, che nel frattempo il... Ieri l'incontro Comunità educanti nel Vallo di Diano. Comune di Padula, Cav. Attilio De Lisa: la visita del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti - Positanonews