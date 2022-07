Pubblicità

ilpost : Robert Crimo ha confessato di essere il responsabile della strage del 4 luglio a Highland Park, vicino a Chicago - DJBig6 : Robert E. Crimo III & The Implosion Of WS - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Robert E. #Crimo III è stato accusato di sette omicidi di primo grado, 'accuse che garantiranno una condanna a vita… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Robert E. #Crimo III è stato accusato di sette omicidi di primo grado, 'accuse che garantiranno una condanna a vita… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Robert E. #Crimo III è stato accusato di sette omicidi di primo grado, 'accuse che garantiranno una condanna a vita… -

la Repubblica

Ha confessato di aver sparato alla folla che partecipava alla parata del 4 luglio,E.III, il ragazzo sospettato dell'attacco a Chicago, in cui sono morte 7 persone. La confessione è ...Lo ha detto la polizia dopo la prima comparizione in tribunale diin videocollegamento. Il giovane, 22 anni, ha confessato di aver sparato ad Highland Park. È stato incriminato intanto ... Chi è Robert Crimo, arrestato per la sparatoria del 4 luglio in Illinois Rober E. Crimo ha confessato di essere il responsabile della strage avvenuta il 4 luglio a Highland Park, cittadina a nord di Chicago, durante la parata ...The man charged with killing seven people at an Independence Day parade confessed to police that he unleashed a hail of bullets from a rooftop in suburban Chicago and then fled to the Madison, ...