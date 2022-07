Rio Ferdinand | «Ronaldo non sa nemmeno come sia l’inno dell’Europa League»

Leggi su calcionews24

Parla l'ex difensore Rioha parlato così di Cristianonel corso del suo podcast FIVE. Le sue parole: «Cristiano non è felice? Certo che non è felice. Chiunque voglia vincere partite di calcio o trofei, chiunque sia abituato a vincere e competere in cima alla classifica ogni anno per i titoli più importanti, non sarà felice se la prossima stagione non lo farà. È scontento di non giocare in Champions, non safa. Se si dovesse trovare a sentirla direbbe subito: 'Che ci sto a fare qui?'. Penso che sì, potrebbe voler andarsene, potrebbe essere scontento di alcune cose nella squadra di calcio».