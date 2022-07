Patuanelli | ' supportare filiera a garanzia della stabilità occupazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Nel corso del 2021 la birra ha confermato il suo ruolo di primo piano nel settore agricolo, nel turismo di prossimità ed enogastronomico, contribuendo a rilanciare l'economia dei territori, la conoscenza delle produzioni locali e l'interesse per i processi di produzione dei birrifici nazionali”. Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, nel messaggio inviato ad AssoBirra in occasionepresentazione dell'Annual report dell'Associazione. “Purtroppo - ammette - nei primi mesi 2022 è emerso, con sempre maggiore chiarezza, rispetto a quanto già registrato nell'annualità precedente, un trend preoccupante di aumento dei costi di produzione, in particolare di quelli relativi alle materie prime e alle spese legate ai consumi energetiche rischia di arrestare la ripresa dei ...