Oppositori di Putin: tutti vanno in prigione (Di giovedì 7 luglio 2022) Gli Oppositori del presidente russo Vladimir Putin stanno andando tutti in prigione. Non solo gli Oppositori più estremi, come Aleksej Navalny, ma anche quelli moderati che sono ancora in buoni rapporti con il Cremlino. La loro colpa è quella di non aver appoggiato la cosiddetta operazione speciale militare in Ucraina e di essere “troppo legati” Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Glidel presidente russo Vladimirstanno andandoin. Non solo glipiù estremi, come Aleksej Navalny, ma anche quelli moderati che sono ancora in buoni rapporti con il Cremlino. La loro colpa è quella di non aver appoggiato la cosiddetta operazione speciale militare in Ucraina e di essere “troppo legati”

Pubblicità

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oppositori di Putin: tutti vanno in prigione Periodico Daily #putin @Billa42_ - periodicodaily : Oppositori di Putin: tutti vanno in prigione Periodico Daily #putin @Billa42_ - Billa42_ : Oppositori di Putin: tutti vanno in prigione - St0neAnge1 : @laGreta_ Unico rammarico: sembrava uno dei più fieri oppositori di Putin. Speriamo bene. - nexusonenessuno : @elevisconti La rettitudine morale dei pacifinti non si applica quando questi sono disposti a cedere porzioni di p… -