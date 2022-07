MotoGP, Marco Bezzecchi: “La prima parte di stagione è stata fantastica. Non tutte le gare sono uguali” (Di giovedì 7 luglio 2022) Marco Bezzecchi esprime il proprio parere dopo la prima parte della stagione 2022 della MotoGP. Il podio del GP d’Olanda ha permesso al nostro connazionale di iniziare al meglio una lunga pausa estiva che i porterà verso la seconda metà dell’anno. Il romagnolo ha riportato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’. “Il risultato ottenuto è stato importante. È qualcosa che sognavo di ottenere e non mi aspettavo di arrivarci così presto. Ma sono ancora un debuttante. Sicuramente non posso essere sempre così avanti, non devo aspettarmi nulla”. Il centauro del VR46 ha continuato dicendo: “Il modo migliore per continuare il lavoro è cercare di ottenere il massimo da ogni gara. Quando si hanno delle opportunità bisogna sfruttarle al meglio. Credo che da esordiente sia ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)esprime il proprio parere dopo ladella2022 della. Il podio del GP d’Olanda ha permesso al nostro connazionale di iniziare al meglio una lunga pausa estiva che i porterà verso la seconda metà dell’anno. Il romagnolo ha riportato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’. “Il risultato ottenuto è stato importante. È qualcosa che sognavo di ottenere e non mi aspettavo di arrivarci così presto. Maancora un debuttante. Sicuramente non posso essere sempre così avanti, non devo aspettarmi nulla”. Il centauro del VR46 ha continuato dicendo: “Il modo migliore per continuare il lavoro è cercare di ottenere il massimo da ogni gara. Quando si hanno delle opportunità bisogna sfruttarle al meglio. Credo che da esordiente sia ...

