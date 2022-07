“Mi fa sentire una merda” La leggenda dell’Arsenal Ian Wright è gelosa dell’attività di trasferimento del Tottenham (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 11:47:28 Il web non parla d’altro: La leggenda dell’Arsenal Ian Wright ha ammesso che l’attività di trasferimento del Tottenham lo ha fatto sentire a pezzi quest’estate, con i rivali dell’Arsenal nel nord di Londra che hanno già firmato quattro acquisti e sono in procinto di farne altri due prima di partire per il tour pre-stagionale. Gli Spurs hanno aggiunto Fraser Forster, Ivan Perisic, Yves Bissouma e Richarlison ai loro ranghi, avendo chiuso con due punti di vantaggio sull’Arsenal la scorsa stagione e guadagnando l’ultimo posto in Champions League per la prossima stagione. E Wright, che è il secondo capocannoniere in assoluto dell’Arsenal dietro Thierry Henry, ha rivelato che gli affari fatti dalla squadra di Antonio ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 11:47:28 Il web non parla d’altro: LaIanha ammesso che l’attività didello ha fattoa pezzi quest’estate, con i rivalinel nord di Londra che hanno già firmato quattro acquisti e sono in procinto di farne altri due prima di partire per il tour pre-stagionale. Gli Spurs hanno aggiunto Fraser Forster, Ivan Perisic, Yves Bissouma e Richarlison ai loro ranghi, avendo chiuso con due punti di vantaggio sull’Arsenal la scorsa stagione e guadagnando l’ultimo posto in Champions League per la prossima stagione. E, che è il secondo capocannoniere in assolutodietro Thierry Henry, ha rivelato che gli affari fatti dalla squadra di Antonio ...

