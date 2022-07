Luigi Berlusconi nella villa in Sardegna con la famiglia | è un papà dolcissimo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 luglio 2022) E’ unche al mare si occupa del suo bellissimo Emanuele Silvio, il primo figlio. Federica Fumagalli è in dolce attesa, ad ottobre nascerà il secondo figlio; non si sa ancora se sarà maschio o femmina ma una seconda gravidanza così vicina alla prima è davvero faticosa. C’è bisogno delle vacanze e tutti e tre insieme si godono il relax e regalano tutte le attenzioni al piccolo di casa che ha quasi 1 anno. E’ la loro prima estate al mare in tre e sarà anche l’ultima perchée Federica Fumagalli hanno deciso di allargare subito la. Anche loro sono molto discreti, come gli altri fratelli; non amano mostrarsi sui social, non desiderano apparire ma solo godersi la vita quotidiana ben ...