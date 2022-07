Liam Neeson, Penelope Cruz e Monica Bellucci: BIM punta sulle grandi star per il 2022 (Di giovedì 7 luglio 2022) Scopriamo insieme il listino BIM Distribuzione per il 2022: da Memory con Liam Neeson e Monica Bellucci a On The Fringe con Penelope Cruz e tre titoli del Festival di Cannes 2022! Il secondo semestre del 2022 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese per BIM Distribuzione, che come sempre ci presenta una gamma di titoli molto diversi, per ogni tipologia di pubblico: dal killer in cerca di vendetta in Memory con Liam Neeson, alla madre in lotta per salvare la sua famiglia in On The Fringe con Penelope Cruz, passando per The Stranger, Corsage e R.M.N., direttamente dal Festival di Cannes 2022. Scopriamo insieme il listino 2022 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) Scopriamo insieme il listino BIM Distribuzione per il: da Memory cona On The Fringe cone tre titoli del Festival di Cannes! Il secondo semestre delsi prospetta molto interessante e ricco di sorprese per BIM Distribuzione, che come sempre ci presenta una gamma di titoli molto diversi, per ogni tipologia di pubblico: dal killer in cerca di vendetta in Memory con, alla madre in lotta per salvare la sua famiglia in On The Fringe con, passando per The Stranger, Corsage e R.M.N., direttamente dal Festival di Cannes. Scopriamo insieme il listino...

