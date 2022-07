Le tendenze parlano chiaro | si mette ovunque | fuorché al collo 

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 luglio 2022) Chi ha detto che il foulard si indossa solo al collo? Oggi il mitico accessorio in seta diventa protagonista del look. Dal classico carré quadrato portato in auge da Hermès ai modelli vintage da collezione, fino alle nuove interazioni che spaziano dalla bandana al twilly al pareo, il ricercato fazzoletto assume nuove vesti. Decisamente più originali: come indossare il foulard nell’Estate 2022? Ecco tutte le idee di tendenza per legarlo e annodarlo. 5 look originali con il foulard PE22 guarda le foto ...