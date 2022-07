Laura Lonzi | la mamma morta di tumore che lascia un libro al figlio per ogni compleanno

Pubblicità

commenta Quando ha capito che il tumore avrebbe vinto, ha deciso di lasciare al figlio Tommaso, di quasi tre anni, un libro per ogni futuro compleanno fino a quando sarà grande., nata e cresciuta a Firenze e maestra elementare a Calenzano, è morta ad appena 37 anni per un raro carcinoma, che in otto mesi non le ha lasciato scampo. 'Nostro figlio crescerà nel ..."Gli ha lasciato un libro per ogni futuro compleanno fino a quando sarà grande. Nostro figlio crescerà nel ricordo di sua madre anche se non ha ancora compiuto tre anni".è morta ad appena 37 anni per un tumore raro, strappata a suo marito, Antonio Salerno, e al loro figlio Tommaso, da un carcinoma surrenale che in otto mesi non le ha lasciato scampo.Lascia un libro al figlio di appena 3 anni prima di morire per ogni suo futuro compleanno. Laura Lonzi, 37enne di Firenze, è morta stroncata da un carcinoma che in 8 mesi ...Un libro per il piccolo Tommaso, ad ogni compleanno, fino a quando sarà grande. È il regalo che la 37enne Laura Lonzi ha deciso di lasciare a suo figlio prima di morire. Un ...