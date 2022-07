Laura Boccardo alla direzione dell' Irsoo - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 7 luglio 2022), nuova direttrice dall'1 settembre'Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria di Vinci Passaggio del testimone all'Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (...

Pubblicità

gonews

, nuova direttrice dall'1 settembre dell'Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria di Vinci Passaggio del testimone all'Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (..., già nel corpo docenti dell'Istituto, succederà ad Alessandro Fossetti che ha guidato con successo la Scuola dal 2010. Il cambio di Direzione avviene nel solco della continuità, sia ... Nuova direttrice per l'Irsoo di Vinci, è Laura Boccardo La professoressa, già nel corpo docenti, prende il posto di Alessandro Fossetti che ha guidato con successo la scuola dal 2010 ...L’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI), storica scuola di ottica e optometria tra le più prestigiose del Paese, ...