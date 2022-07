La siccità minaccia anche la vendemmia del Franciacorta

(Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Il momento è delicato, cruciale, le prossime 2 settimane faranno la differenza sul raccolto della prossimain. Questione di giorni: se pioverà bene, benissimo, i grappoli si svilupperanno e si otterrà una buona resa. Altrimenti “è realistico pensare che almeno il 20-30%” della raccolta dell'uva mrà. A spiegare all'AGI cosa sta avvenendo inin questo periodo di graveè uno dei viticoltori storici di questa terra fortunata che si nutre degli umori di lago e monti, Fabio Lantieri, titolare dell'omonima cantina di famiglia, Lantieri de Paratico, pluripremiata nel mondo. “Fino a questo momento ce la siamo cavata, perché qualche sporadica pioggia c'è stata. E le viti non sono ancora in sofferenza”. Ma c'è un grosso punto interrogativo sul prossimo ...

