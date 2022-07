La secca del Po, le immagini vicino a Rovigo (Di giovedì 7 luglio 2022) I droni sorvolano il Po vicino a Rovigo, zona che conosce la peggiore siccità da 70 anni a questa parte. Temperature elevate in giugno e niente pioggia stanno provocando un disastro per l'agricoltura ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) I droni sorvolano il Po, zona che conosce la peggiore siccità da 70 anni a questa parte. Temperature elevate in giugno e niente pioggia stanno provocando un disastro per l'agricoltura ...

Pubblicità

FcInterNewsit : Sky - Dybala, secca smentita sull'interessamento del Milan: la situazione - Affaritaliani : La secca del Po, le immagini vicino a Rovigo - ansaeuropa : Condivise l'impostazione della legge italiana del 2017 in cui si applica la cedolare secca alle locazioni immobilia… - alswolf : @PaoloPignocchi Ipotizzo sia effetto anche del fiume (non in secca, questo) di finanziamenti che direttamente o ind… - FulvioFrati : RT @ProfCampagna: Quindi, fatemi capire bene... Le città devastate da Putin sono propaganda NATO. Il Po in secca è un fotomontaggio. La pa… -