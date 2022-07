La NASA lancia un nuovo spettacolare progetto usando delle “super” mongolfiere (Di giovedì 7 luglio 2022) La NASA, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, la più famosa al mondo, sta per testare una nuova tecnologia caratterizzata da delle mongolfiere. Per lanciare nello spazio il telescopio ASTHROS, acronimo di Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths, gli ingegneri a stelle e strisce stanno pensando di utilizzare un mezzo di trasporto aereo tutt’altro che comune per quanto riguarda il mondo dello spazio. Mongolfiera NASA, 7/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta appunto di un pallone aerostatico gigantesco, visto che, come si legge su Hdblog.it, lo stesso sarebbe grande più di un campo da calcio in quanto a superficie occupata, e il suo compito sarà quello di inviare il telescopio a circa 40 chilometri di altezza al di sopra ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) La, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, la più famosa al mondo, sta per testare una nuova tecnologia caratterizzata da. Perre nello spazio il telescopio ASTHROS, acronimo di Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths, gli ingegneri a stelle e strisce stanno pensando di utilizzare un mezzo di trasporto aereo tutt’altro che comune per quanto riguarda il mondo dello spazio. Mongolfiera, 7/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta appunto di un pallone aerostatico gigantesco, visto che, come si legge su Hdblog.it, lo stesso sarebbe grande più di un campo da calcio in quanto aficie occupata, e il suo compito sarà quello di inviare il telescopio a circa 40 chilometri di altezza al di sopra ...

