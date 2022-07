“La mia vita con una persona”. Alessandra Amoroso, faccende di cuore dopo l’addio dal fidanzato (Di giovedì 7 luglio 2022) Alessandra Amoroso e l’amore dopo Stefano Settepani. Era il gennaio del 2020, quando il magazine Chi ha annunciato la chiusura del legame sentimentale tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato musicale Stefano Settepani, produttore. La causa potrebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“. Poco dopo la cantante confermò tutto. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese – disse Alessandra Amoroso sulla fine dell’amore con .Stefano Settepani che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)e l’amoreStefano Settepani. Era il gennaio del 2020, quando il magazine Chi ha annunciato la chiusura del legame sentimentale trae Stefano Settepani: “Scoppia la crisi trae ilmusicale Stefano Settepani, produttore. La causa potrebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“. Pocola cantante confermò tutto. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese – dissesulla fine dell’amore con .Stefano Settepani che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro ...

