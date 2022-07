Koulibaly, futuro incerto: scelto il sostituto, Napoli in pressing (Di giovedì 7 luglio 2022) Kalidou Koulibaly e il Napoli potrebbero presto separarsi: il senegalese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le strade con i partenopei, soprattutto senza un accordo per il rinnovo, potrebbero seriamente dividersi. Nelle ultime ore si è fatta strada la possibilità che il difensore possa trasferirsi alla Juventus a causa di un incontro del suo agente, Fali Ramadani, con il club bianconero. In vista del possibile addio del 26 gli azzurri, quindi, si starebbero cautelando seguendo diversi nomi in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbe un nome in pole su tutti. Kim Min Jae Napoli (Getty Images) Kim Min Jae primo nome per il post-Koulibaly: il Napoli pressa Il primo nome nella lista del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Kalidoue ilpotrebbero presto separarsi: il senegalese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le strade con i partenopei, soprattutto senza un accordo per il rinnovo, potrebbero seriamente dividersi. Nelle ultime ore si è fatta strada la possibilità che il difensore possa trasferirsi alla Juventus a causa di un incontro del suo agente, Fali Ramadani, con il club bianconero. In vista del possibile addio del 26 gli azzurri, quindi, si starebbero cautelando seguendo diversi nomi in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbe un nome in pole su tutti. Kim Min Jae(Getty Images) Kim Min Jae primo nome per il post-: ilpressa Il primo nome nella lista delper sostituire Kalidou, ...

