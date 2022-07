“Johnson vuole restare premier per fare la festa di matrimonio” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Fra le ragioni per le quali Boris Johnson sarebbe deciso a rimanere premier vi sarebbe il desiderio di non rinunciare alla grandiosa festa di matrimonio organizzata per fine mese nella residenza ufficiale di campagna dei Chequers. Ad insinuarlo è il tabloid The Mirror, secondo il quale Johnson e la moglie Carrie Symonds hanno invitato numerosi parenti e amici al grande party fissato per il 30 luglio. In caso di dimissioni da premier, ‘Bojo’ perderebbe il dritto ad utilizzare la magione del 16esimo secolo che da un centinaio di anni viene usata dai primi ministri come residenza di campagna. Johnson e la moglie si sono sposati con una cerimonia privata alla cattedrale di Westminster nel maggio 2021 ma, a causa delle restrizioni per il covid, hanno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Fra le ragioni per le quali Borissarebbe deciso a rimanerevi sarebbe il desiderio di non rinunciare alla grandiosadiorganizzata per fine mese nella residenza ufficiale di campagna dei Chequers. Ad insinuarlo è il tabloid The Mirror, secondo il qualee la moglie Carrie Symonds hanno invitato numerosi parenti e amici al grande party fissato per il 30 luglio. In caso di dimissioni da, ‘Bojo’ perderebbe il dritto ad utilizzare la magione del 16esimo secolo che da un centinaio di anni viene usata dai primi ministri come residenza di campagna.e la moglie si sono sposati con una cerimonia privata alla cattedrale di Westminster nel maggio 2021 ma, a causa delle restrizioni per il covid, hanno ...

