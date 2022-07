James Caan | il ricordo di Francis Ford Coppola | Una delle persone più divertenti che abbia conosciuto

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il registaha condiviso il suo affettuosodi, interprete di Sonny Corleone in Il Padrino.ha condiviso il suodi, che ha diretto in occasione di Non torno a casa stasera e successivamente Il Padrino. Deadline ha pubblicato le parole del regista dopo la triste notizia della morte dell'attore, avvenuta a 82 anni. Parlando di, che aveva scelto per il ruolo di Sonny Corleone,ha dichiarato: "Jimmy era qualcuno che ha fatto parte della mia vita più a lungo e più vicino di ogni altra figura legata ...

gippu1 : James Caan (1940-2022), a.k.a. Santino 'Sonny' Corleone. L'idea di menare il cognato violento con il bidone dell'im… - Agenzia_Ansa : L'attore americano James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire', è mor… - repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - blankaut : RT @blankaut: James Caan fuma dopo aver girato la scena della sua morte ne Il Padrino, 1972. - Marco_insubre : RT @HuffPostItalia: Addio a James Caan, indimenticabile Sonny Corleone nel Padrino -

AGI - Attore versatile e volto indimenticabile in una carriera che ha attraversato sei decenni, ma, scomparso oggi a 82 anni, verrà ricordato sempre per una delle sue prime interpretazioni: Sonny Corleone, il giovane irascibile della saga de 'Il Padrino'. La morte diè stata ...La sua lunga e gloriosa carriera è durata quasi 60 anni., l'indimenticabile Sonny ne "Il padrino" si è spento a 82 anni. 'Il Padrino' , 'Misery non deve morire', 'Mickey occhi blu', 'Dogville' ... queste sono solo alcune delle pellicole che hanno ...Il regista Francis Ford Coppola ha condiviso il suo affettuoso ricordo di James Caan, interprete di Sonny Corleone in Il Padrino. Francis Ford Coppola ha condiviso il suo ricordo di James Caan, che ha ...Attore ideale di Peckinpah e Mann, fu Sonny Corleone nel ‘Padrino’ di Coppola e vittima sacrificale in ‘Misery non deve morire’. Aveva 82 anni ...