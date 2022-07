Il Dl Aiuti ha la fiducia ma un terzo dei grillini si defila (Di giovedì 7 luglio 2022) 410 voti a favore, 49 contrari ed un solo astenuto. Il tabellone dell'aula della Camera racconta quella che potrebbe sembrare come una tranquilla votazione di fiducia sul Dl Aiuti per questa maggioranza. Invece dietro queste cifre da quasi regime bulgaro si nascondono fibrillazioni che per il momento sono state messe a tacere ma che sono pronte ad esplodere al Senato. Fibrillazioni, ovviamente, tutte interne al Movimento 5 Stelle. Sono stati ben 58 i deputati grillini che hanno scelto di non votare, evitando quindi il voto di sfiducia all'esecutivo ma dando comunque un segnale di alta tensione complessiva. Fibrillazioni interne con continui saliscendi tra dentro e fuori dal governo con Giuseppe Conte in netta difficoltà che non sembra essere in grado di tenere le varie anime del partito. Si era cominciato ieri ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) 410 voti a favore, 49 contrari ed un solo astenuto. Il tabellone dell'aula della Camera racconta quella che potrebbe sembrare come una tranquilla votazione disul Dlper questa maggioranza. Invece dietro queste cifre da quasi regime bulgaro si nascondono fibrillazioni che per il momento sono state messe a tacere ma che sono pronte ad esplodere al Senato. Fibrillazioni, ovviamente, tutte interne al Movimento 5 Stelle. Sono stati ben 58 i deputatiche hanno scelto di non votare, evitando quindi il voto di sall'esecutivo ma dando comunque un segnale di alta tensione complessiva. Fibrillazioni interne con continui saliscendi tra dentro e fuori dal governo con Giuseppe Conte in netta difficoltà che non sembra essere in grado di tenere le varie anime del partito. Si era cominciato ieri ...

