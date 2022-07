Gb | Johnson parlerà nel pomeriggio Per la Bbc più che oggi il premier potrebbe dimettersi ad ottobre

(Di giovedì 7 luglio 2022) Poco fa un portavoce del parlamento britannico ha anticipato che ‘‘il primo ministro faràuna dichiarazione al Paese“, in effetti, dopo la ‘grande fuga’ di deputati non è escluso che Borissi dimettastesso. Dimissioni, la Bbc si dice convinta che se nead. E scatta la corsa alla leadership del partito dei conservatori Tuttavia secondo la Bbc, a quanto sembra ben informata sulla faccenda, molto più verosimilmente il leader dei Tory sarebbe propenso a ‘draghettare’ l’esecutivo fino ad(in coincidenza con la conferenza dei Tory), per poi salutare ed andarsene. Dunque, annuncia ancora la prestigiosa emittente d’informazioni britannica, già da ora sarebbe scattata una sorta di estate si svolgerà una sorta di ‘corsa alla ...

Boris parla oggi alla nazione alla nazione in giornata. Lo annuncia Downing Street. Dovrebbe essere entro le 12 locali, le 13 in Italia. Si attende che il premier britannico ... Il premier britannico Boris, che oggi parla alla nazione, ha sentito la regina in una telefonata, definita "di cortesia" dai media, per anticiparle le dimissioni per ora da leader Tory. La sovrana sta seguendo con ...