Futuro Festival al Teatro Brancaccio: il 9 luglio va in scena “Runa” (Di giovedì 7 luglio 2022) COMPAGNIA Lali Ayguadé Company SPAGNA LENGTH / DURATA 60 ‘ DIRECTOR/ REGIA Lali Ayguadé Company CHOREOGRAPHER / COREOGRAFIA Lali Ayguadé DRAMATURGY BY / DRAMMATURGIA Lali Ayguadé MUSIC BY / MUSICHE Miguel Marín PERFORMERS / INTERPRETI Lali Ayguadé, Lisard Tranis SET DESIGN BY / SCENOGRAFIA Martina Cabanas COSTUMES BY / COSTUMI Ferran Casanova & Cristian Betancurt DIRECTOR ASSISTANT / ASSISTENTE ALLE DIRECCIONE Fanny Cleyrat ARTISTIC ASSESSMENT Jordi Oriol TECHNICAL DIRECTOR / DIREZIONE TECNICA Conchita Pons MANAGEMENT Big Story Productions / Fanny Cleyrat PRODUCTION ASSISTANT / ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE Nicolás Ricchini GENERAL DIRECTION / DIREZIONE GENERALE Lali Ayguadé & Akira Yoshida SINOSSI Racconti da un altro mondo. Da un altro tempo. In questo paesaggio caotico, due esseri umani indagano sulle macerie, cercando di ri-immaginare, ri-sentire, ciò che una volta è stato, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) COMPAGNIA Lali Ayguadé Company SPAGNA LENGTH / DURATA 60 ‘ DIRECTOR/ REGIA Lali Ayguadé Company CHOREOGRAPHER / COREOGRAFIA Lali Ayguadé DRAMATURGY BY / DRAMMATURGIA Lali Ayguadé MUSIC BY / MUSICHE Miguel Marín PERFORMERS / INTERPRETI Lali Ayguadé, Lisard Tranis SET DESIGN BY / SCENOGRAFIA Martina Cabanas COSTUMES BY / COSTUMI Ferran Casanova & Cristian Betancurt DIRECTOR ASSISTANT / ASSISTENTE ALLE DIRECCIONE Fanny Cleyrat ARTISTIC ASSESSMENT Jordi Oriol TECHNICAL DIRECTOR / DIREZIONE TECNICA Conchita Pons MANAGEMENT Big Story Productions / Fanny Cleyrat PRODUCTION ASSISTANT / ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE Nicolás Ricchini GENERAL DIRECTION / DIREZIONE GENERALE Lali Ayguadé & Akira Yoshida SINOSSI Racconti da un altro mondo. Da un altro tempo. In questo paesaggio caotico, due esseri umani indagano sulle macerie, cercando di ri-immaginare, ri-sentire, ciò che una volta è stato, ...

Pubblicità

Cla_Mng : RT @LibroPossibile: Uno strepitoso “Gianni Versace. Il giovane favoloso” chiude la prima serata del festival in piazza San Benedetto. @ton… - jazzcanarias : RT @FanoJazzNetwork: ?? FANO JAZZ BY THE SEA 2022 ?? 30° ANNIVERSARIO Un festival rivolto al futuro! ?? 22-31 Luglio ?? Rocca Malatestiana -… - SAntiogu : RT @FanoJazzNetwork: ?? FANO JAZZ BY THE SEA 2022 ?? 30° ANNIVERSARIO Un festival rivolto al futuro! ?? 22-31 Luglio ?? Rocca Malatestiana -… - AnsaPuglia : Scienza e industria nel futuro in 2/a giornata Libro Possibile. Tronchetti Provera tra ospiti oggi al Festival Poli… - aclilombardia : RT @BergamoAcli: 'Mappe per il futuro'. Festival Incontriamoci sul serio'. L’Associazione culturale 'Il Testimone', è stata costituita il 1… -